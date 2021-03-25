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Чемпионат мира по фигурному катанию

Второй случай заражения коронавирусом выявили на чемпионате мира по фигурному катанию

Отмечается, что оба случая были обнаружены по прибытии в Стокгольм, поэтому заразившиеся не получили аккредитации и не были допущены в "пузырь"

ТАСС, 25 марта. Второй случай инфицирования коронавирусом выявлен во время чемпионата мира по фигурному катанию. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).

Имя заразившегося не сообщается. Он был помещен в карантин, также были выявлены и изолированы лица из контактной группы. О первом заразившемся ISU объявил перед стартом турнира. Отмечается, что оба случая были обнаружены по прибытии в Стокгольм, поэтому заразившиеся не получили аккредитации и не были допущены в "пузырь".

Соревновательная часть чемпионата мира в Стокгольме проходит с 24 по 27 марта.

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Чемпионат мира по фигурному катанию
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