"Миннесота" обыграла "Анахайм" в матче НХЛ. Капризов отдал голевую передачу

В составе "Миннесоты" шайбы забросили Джаред Сперджен (8-я, 20-я минуты), Нико Штурм (28). У "Анахайма" отличились Дерек Грант (9), Макс Комтуа (21).

ТАСС, 25 марта. "Миннесота" обыграла "Анахайм" со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов отдал голевую передачу и набрал 26 очков (10 голов + 16 передач) в 31 матче дебютного сезона в НХЛ.

"Миннесота" одержала десятую домашнюю победу подряд, установив рекорд франшизы, и занимает третью позицию в турнирной таблице Западного дивизиона, набрав 41 очко в 31 матче. "Анахайм" находится на последней, восьмой строчке с 24 очками за 34 игры.

Следующий матч "Миннесота" проведет 26 марта дома против "Сент-Луиса", который 27 марта примет "Анахайм".