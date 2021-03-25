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Футбол в Италии

Футболист молодежной команды "Лацио" Герини погиб в Италии в результате ДТП

Ему было 19 лет

ТАСС, 25 марта. Футболист молодежной команды итальянского "Лацио" Даниэль Герини погиб в возрасте 19 лет. Об этом сообщает пресс-служба "Лацио".

По данным портала Football Italia, Герини погиб в результате ДТП с участием двух машин в Риме. Он был в автомобиле вместе с двумя друзьями, которые в данный момент находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Помимо "Лацио", Герини выступал за молодежные команды "Торино", "Фиорентины" и СПАЛа. Также он провел девять матчей в составе сборной Италии до 15 лет и четыре игры за национальную команду до 16 лет.

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