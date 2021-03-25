Четыре шайбы Коппа помогли "Виннипегу" обыграть "Ванкувер" в матче НХЛ

В составе "Виннипега" четыре шайбы забросил американец Эндрю Копп (26, 31, 56, 58-я минуты), также отличился Марк Шайфли (39). У "Ванкувера" единственный гол на счету Нильс Хёгландера (59).

Копп стал шестым игроком в истории канадского клуба, которому удавалось поразить ворота соперника четыре раза или больше в одном матче. В этом сезоне в НХЛ игрок забросил четыре шайбы в одной игре первый раз, в прошлом сезоне это делали шесть хоккеистов. Последний раз четыре шайбы в одном матче НХЛ забрасывал немецкий форвард "Эдмонтона" Леон Драйзайтль в марте 2020 года.

"Виннипег" набрал 42 очка после 33 игр и занимает второе место в турнирной таблице Северного дивизиона. "Ванкувер" находится на пятом месте с 35 очками после 37 игр.

Следующий матч оба клуба сыграют против "Калгари": "Виннипег" - в гостях 27 марта, "Ванкувер" - 1 апреля дома.