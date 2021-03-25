Гол футболиста "Рубина" Макарова признан лучшим в Российской премьер-лиге в марте

ТАСС, 25 марта. Гол полузащитника казанского футбольного клуба "Рубин" Дениса Макарова признан лучшим в марте в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

⚽ Гол Дениса Макарова в ворота «Зенита» становится лучшим в марте! За него проголосовали эксперты Российской Премьер-Лиги и МАТЧ ПРЕМЬЕР, в голосовании болельщиков победил гол Вячеслава Караваева #РПЛтопчик #ЛучшийГолМесяца pic.twitter.com/9B8zMJ5PMy

Футболист отличился в матче 21-го тура против санкт-петербургского "Зенита" (2:1). В компенсированное ко второму тайму время Макаров со своей половины поля пробежал с мячом, обыграл защитника Деяна Ловрена и пробил в правый нижний угол.

Макарову 23 года, в нынешнем сезоне он принял участие в 24 играх во всех турнирах, забил восемь голов и отдал одну голевую передачу.

Следующий матч "Рубин" сыграет 3 апреля дома против "Сочи". Казанский клуб занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 37 очков после 23 туров.