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Футбол в России

Гол футболиста "Рубина" Макарова признан лучшим в Российской премьер-лиге в марте

Игрок отличился в матче 21-го тура против санкт-петербургского "Зенита"
Денис Макаров Егор Алеев/ТАСС
Описание
Денис Макаров
© Егор Алеев/ТАСС

ТАСС, 25 марта. Гол полузащитника казанского футбольного клуба "Рубин" Дениса Макарова признан лучшим в марте в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Футболист отличился в матче 21-го тура против санкт-петербургского "Зенита" (2:1). В компенсированное ко второму тайму время Макаров со своей половины поля пробежал с мячом, обыграл защитника Деяна Ловрена и пробил в правый нижний угол.

Макарову 23 года, в нынешнем сезоне он принял участие в 24 играх во всех турнирах, забил восемь голов и отдал одну голевую передачу.

Следующий матч "Рубин" сыграет 3 апреля дома против "Сочи". Казанский клуб занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 37 очков после 23 туров.

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