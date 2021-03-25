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Футбол в России

Футболист "Спартака" Соболев признан лучшим игроком Российской премьер-лиги в марте

Российский нападающий в марте сыграл в четырех матчах, забил пять голов и отдал одну голевую передачу
Александр Соболев Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Александр Соболев
© Сергей Савостьянов/ТАСС

ТАСС, 25 марта. Нападающий московского "Спартака" Александр Соболев признан лучшим футболистом Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) в марте. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

Российский нападающий в марте сыграл в четырех матчах, забил пять голов и отдал одну голевую передачу. Всего в сезоне-2020/21 24-летний Соболев принял участие в 18 матчах во всех турнирах, забил 11 голов и отдал три голевые передачи.

Эксперты "Матч Премьер" и болельщики проголосовали за Соболева, эксперты РПЛ - за его одноклубника Джордана Ларссона.

Лучшим тренером марта признан Марко Николич, под руководством которого "Локомотив" одержал четыре победы в четырех играх марта.

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