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Чемпионат мира по фигурному катанию

Фигуристы Синицина и Кацалапов выступят предпоследними в ритм-танце на чемпионате мира

Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро выступят под 17-м номером, Александра Степанова и Иван Букин - под 27-м

ТАСС, 25 марта. Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов выступят в ритм-танце на чемпионате мира по фигурному катанию в последней разминке. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев.

Спортсмены представят свою программу 31-ми, всего в ритм-танце выступят 32 дуэта. Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро выступят под 17-м номером, Александра Степанова и Иван Букин - под 27-м. Ритм-танец пройдет 26 марта и начнется в 12:52 мск.

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) на турнире российская сборная выступает как команда Федерации фигурного катания на коньках России (The Figure Skating Federation of Russia, FSR). В качестве музыкального сопровождения награждения вместо национального гимна будет звучать фрагмент из Концерта №1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Произвольный танец фигуристы представят 27 марта, это будет последний вид программы чемпионата мира.

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