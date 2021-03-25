Александрова вышла в третий круг теннисного турнира в Майами

ТАСС, 25 марта. Россиянка Екатерина Александрова обыграла аргентинку Надию Подороску в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в Майами. Призовой фонд соревнований составляет $3,26 млн.

Встреча завершилась со счетом 6:0, 6:4 в пользу 26-летней россиянки, имеющей 30-й номер посева. В третьем круге Александрова встретится с победительницей матча между американкой Шелби Роджерс и украинкой Элиной Свитолиной (5).

Александрова занимает 34-ю строчку в рейтинге WTA. В ее активе две победы на турнирах под эгидой WTA, ее лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема является выход в третий круг Открытого чемпионата Австралии (2020, 2021) и Открытого чемпионата Франции (2019, 2020). Подороска в 2020 году вышла в полуфинал Открытого чемпионата Франции, сейчас она идет 48-й в рейтинге WTA.

Турнир в Майами проходит с 1985 года, соревнования проходят на покрытии "хард". Турнир относится к категории WTA Premier. Его действующей победительницей является американка Слоан Стивенс, выигравшая в 2019 году. В 2020 году соревнования не проводились из-за пандемии коронавируса.

Турнир завершится 3 апреля.