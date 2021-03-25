"Локомотив-Кубань" сравнял счет в четвертьфинальной серии Еврокубка против УНИКСа

ТАСС, 25 марта. Краснодарский баскетбольный клуб "Локомотив-Кубань" на домашней площадке со счетом 86:74 одержал победу над казанским УНИКСом во втором матче четвертьфинальной серии Еврокубка.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий хозяев Найджел Уильямс-Госс, в активе которого 25 очков. В составе казанской команды больше всех очков набрал защитник Джамар Смит - 20. Дабл-дабл оформил защитник "Локомотива-Кубани" Мантас Калниетис - 23 очка и 10 результативных передач.

Полуфиналисты турнира будут определены в сериях до двух побед. Первую встречу УНИКС выиграл со счетом 94:88. Третий матч пройдет 31 марта в Казани.

Еврокубок является вторым по силе европейским клубным турниром после Евролиги.