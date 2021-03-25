Ситуацию с дисквалификацией фехтовальщицы Андрюшиной рассмотрит арбитраж

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Ситуация с дисквалификацией шпажистки Татьяны Андрюшиной будет рассмотрена в арбитражном суде. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации фехтования России Александр Михайлов.

Спортсменку ранее дисквалифицировали на один год за нарушение режима.

"Сегодня получили исковое заявление от юристов Андрюшиной на 29 листах с приложениями, вопрос будет решаться в арбитражном суде, где буду присутствовать я лично. Сроки заседания пока неизвестны", - сообщил Михайлов.

"Пока могу констатировать только тот факт, что спортсменка неоднократно нарушала и спортивный, и, что в нынешней ситуации не менее важно, карантинный режим, - продолжил глава федерации. - На собрании шпажной команды ей было предложено дать объяснения о допущенном нарушении, но внятного ответа она не дала. После собрания у нее был разговор и с главным тренером сборной, также безрезультатно. Мы попытались этот вопрос решить с ней мирным путем, я лично предложил ей объяснить свое поведение и извиниться перед товарищами по команде. Этого также не произошло. Надо понимать, что есть четкий порядок, утвержденный Минспортом, в соответствии с которым она была исключена из состава сборной команды. Это решение было принято 23 марта", - добавил он.

Адвокат Андрюшиной Михаил Прокопец сообщил в Facebook, что дисквалификация была вынесена на основании показаний администратора базы, которая позднее отказалась от своих слов.

Андрюшиной 30 лет, в ее активе золото (2013) и серебро (2019) чемпионатов мира в командной шпаге.