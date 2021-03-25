Волейболисты московского "Динамо" победили петербургский "Зенит" и выиграли Кубок CEV

ТАСС, 25 марта. Московское "Динамо" обыграло в гостях петербургский "Зенит" в ответном матче финала Кубка Европейской конфедерации волейбола (CEV) и стало победителем турнира.

Встреча завершилась со счетом 3-1 (25:21, 23:25, 28:26, 26:24) в пользу "Динамо". В первой встрече московский клуб также оказался сильнее (3-2).

Кубок CEV - второй по значимости международный турнир в Европе. В сезоне-2019/20 чемпион не был определен, так как соревнования были завершены досрочно из-за пандемии коронавируса.

"Динамо" выиграло Кубок CEV в третий раз (2011/12, 2014/15, 2020/21). "Зенит" участвовал в турнире второй раз, в прошлом сезоне до остановки турнира петербуржцы дошли до полуфинала, где в первом матче уступили новосибирскому "Локомотиву" (1-3).