ЦСКА обыграл "Црвену Звезду" в матче баскетбольной Евролиги

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Московский ЦСКА обыграл сербскую "Црвену Звезду" со счетом 87:72 в домашнем матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Деян Давидовац, в активе которого 20 очков. У армейцев больше всех очков набрал форвард Торнике Шенгелия - 16.

Армейцы прервали серию из двух поражений в Евролиге. ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице, одержав 20 побед при 10 поражениях. "Црвена Звезда" идет 17-й, имея в активе 9 побед в 31 матче.

Следующий матч в Евролиге ЦСКА проведет 30 марта в гостях против санкт-петербургского "Зенита", "Црвена Звезда" в тот же день примет итальянский "Милан".