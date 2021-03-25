Тренер Карацева Яцык может войти в штаб сборной России по теннису на Олимпиаде

МОСКВА, 25 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Тренер Егор Яцык, работающий с теннисистом Асланом Карацевым, может войти в штаб сборной России на Олимпийских играх в Токио. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

"Мы поговорили, обсудили варианты. Егор может войти в тренерский штаб, чтобы он помогал парным комбинациям, - сказал Тарпищев. - Все наши игроки сборной - одиночники, и пары некогда сыгрывать. Ищем варианты подготовки в Токио".

Ранее Карацев завоевал первый титул Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в одиночном разряде, победив на турнире в Дубае. Россиянин занимает 42-е место в мировом рейтинге, начав сезон во второй сотне. На Открытом чемпионате Австралии - 2021 он дошел до полуфинала, стартовав с квалификационного турнира.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год, они состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.