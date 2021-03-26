Футболист сборной России Оздоев заявил, что после завершения карьеры может стать тренером

ТАСС, 26 марта. Полузащитник петербургского футбольного клуба "Зенит" и сборной России Магомед Оздоев заявил, что после окончания карьеры игрока может стать тренером. Комментарий Оздоева приводит газета "Спорт-Экспресс".

"По тренировочному процессу мне всегда все интересно, - заявил Оздоев. - На каждом занятии хочу досконально понять, что от меня требуют. Смотрю, наблюдаю, анализирую, после чего в играх бывает намного легче, потому что ты уже понимаешь требования и предвидишь ситуацию. Делаю так и в клубе, и в сборной".

"Подумываю [о тренерской карьере]. Мне это на самом деле интересно. Все будет зависеть от того, как все сложится в жизни. Загадывать можно что угодно, но самое главное - определиться с приоритетами в тот момент, когда настанет время заканчивать карьеру игрока".

Оздоеву 28 лет, он выступает за "Зенит" с 2018 года. В составе команды из Санкт-Петербурга стал двукратным чемпионом России (сезоны-2018/19 и 2019/20) и обладателем Кубка России (2019/20). Также полузащитник играл за "Терек" (нынешнее название - "Ахмат"), "Рубин" и "Локомотив". За сборную России Оздоев провел 27 матчей, в которых отметился четырьмя забитыми мячами.