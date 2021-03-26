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НХЛ

Шайба Капризова помогла "Миннесоте" обыграть "Сент-Луис" в матче НХЛ

Российский нападающий забросил 11-ю шайбу в дебютном сезоне в НХЛ
Кирилл Капризов AP Photo/Hannah Foslien
Описание
Кирилл Капризов
© AP Photo/Hannah Foslien

ТАСС, 26 марта. "Миннесота" обыграла "Сент-Луис" со счетом 2:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Миннесоты" шайбы забросили Маркус Йоханссон (26-я минута), Кирилл Капризов (36).

Капризов забросил 11-ю шайбу в дебютном сезоне в НХЛ и набрал 27 очков (11 голов + 16 передач) в 32 матчах. Нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко не сумел отличиться.

"Миннесота" одержала 11-ю домашнюю победу подряд, обновив рекорд франшизы, и занимает третью позицию в турнирной таблице Западного дивизиона, набрав 43 очка в 32 матчах. "Сент-Луис" находится на четвертой строчке с 37 очками за 33 игры. Следующий матч "Миннесота" проведет 30 марта в гостях против "Сан-Хосе", "Сент-Луис" 27 марта примет "Анахайм".

В других матчах игрового дня "Торонто" на выезде обыграл "Оттаву" (3:2 ОТ), нападающий гостей Илья Михеев отметился заброшенной шайбой. "Нью-Йорк Айлендерс" в гостях победил "Бостон" (4:3 ОТ), вратарь нью-йоркской команды Семен Варламов отразил 29 бросков. "Каролина" на чужой площадке переиграла "Коламбус" (4:3 ОТ), нападающий гостей Андрей Свечников отдал голевую передачу. "Питтсбург" дома победил "Баффало" (4:0), "Чикаго" - "Флориду" (3:0), вратарь гостей Сергей Бобровский отразил 18 бросков.

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