Вратарь "Тампы" Василевский прервал серию из 12 побед подряд в НХЛ

ТАСС, 26 марта. Российский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа" Андрей Василевский прервал серию из 12 побед подряд. Команда россиянина в гостевом матче регулярного чемпионата со счетом 3:4 уступила "Далласу".

В составе победителей отличились Миро Хейсканен (31-я минута), Джо Павелски (39), Джейсон Робертсон (40), Руп Хинтц (59). У "Тампы" шайбы забросили Янни Гурд (23), Алекс Киллорн (26), Ондржей Палат (56).

Нападающий "Тампы" Михаил Сергачев отдал голевую передачу, набрав 22 очка (два гола + 20 передач) в 33 матчах текущего сезона. Василевский отразил 37 бросков. Выступающий за "Даллас" нападающий Денис Гурьянов не отметился результативными действиями.

25 марта "Тампа" обыграла "Даллас" со счетом 2:1, Василевский одержал 12-ю победу кряду, установив рекорд клуба, а также вышел по этому показателю на седьмое место в истории НХЛ, сравнявшись с бывшим вратарем "Бостона" Россом Бруксом (сезон-1973/74) и трехкратным обладателем Кубка Стэнли в составе "Нью-Джерси" Мартином Бродером.

"Тампа" лидирует в турнирной таблице Центрального дивизиона с 50 очками после 33 игр. "Даллас" идет седьмым с 30 очками в 30 матчах. Следующий матч "Тампа" проведет 28 марта в гостях против "Каролины", "Даллас" в тот же день сыграет с "Флоридой".

В другом матче игрового дня "Нэшвилл" дома разгромил "Детройт" (7:1), в составе хозяев четыре шайбы забросил американский нападающий Рокко Гримальди. Это второй подобный случай в нынешнем сезоне НХЛ. 25 марта игрок "Виннипега" Эндрю Копп забил четыре гола в матче против "Ванкувера" (5:1).