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ЧМ-2022 по футболу

Матч между сборными Албании и Англии может быть отменен из-за проблем с безопасностью

Встреча запланирована на 28 марта, начало - 19:00 мск

ТАСС, 26 марта. Матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между сборными Албании и Англии может быть отменен из-за того, что полиция албанского города Тирана не может обеспечить безопасность во время проведения игры. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Sky Sports.

"Полиция Тираны проинформировала нас о том, что они не могут гарантировать безопасность проведения матча с Англией. Мы продолжим поддерживать связь с соответствующими властями. Отмена матча имела бы катастрофические последствия для имиджа страны, национальной сборной и в целом для албанского футбола", - говорится в сообщении Федерации футбола Албании.

Встреча запланирована на 28 марта, начало - 19:00 мск.

После первого тура квалификационного этапа сборные Англии и Албании делят первое место в группе I, набрав по три очка.

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ЧМ-2022 по футболу
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