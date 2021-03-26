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Зимние олимпийские виды спорта

Российские сноубордисты заняли весь пьедестал в параллельном слаломе на юниорском ЧМ

Победителем стал Всеволод Мартынов
© Станислав Красильников/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 26 марта. /ТАСС/. Российский сноубордист Всеволод Мартынов победил в дисциплине "параллельный слалом" на проходящем в Красноярске юниорском чемпионате мира по фристайлу и сноуборду.

Российские спортсмены заняли первые четыре места. Вторым стал Ярослав Степанко, третьим - Владимир Пнев, четвертым - Денис Сарсембаев.

В четверг 18-летний Мартынов завоевал бронзу в параллельном гигантском слаломе, 18-летний Степанко - золото.

Первенство мира по фристайлу и сноуборду среди юниоров проходит на трассах кластера "Сопка" с 18 по 27 марта.

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