В волейбольном "Зените" прокомментировали инцидент с потасовкой болельщика со стюардами

ТАСС, 26 марта. Руководство петербургского волейбольного клуба "Зенит" потребовало от Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) разобраться в инциденте, который произошел после окончания матча с московским "Динамо", когда один из болельщиков команды из Москвы выбежал на площадку и затеял потасовку со стюардами. Об этом сообщает пресс-служба санкт-петербургского клуба.

Ответная встреча в рамках финала Кубка Европейской конфедерации волейбола (ЕКВ) проходила в Санкт-Петербурге, обе игры завершились победой московского клуба (3:2, 3:1). "Динамо" в третий раз в истории стало победителем европейского кубка (2012, 2015, 2021). Во время награждения один из болельщиков выбежал на площадку поздравить команду с победой, но его остановили стюарды. После потасовки он был доставлен в больницу с подозрением на перелом шейного позвонка.

"Волейбольный клуб "Зенит" просит волейбольный клуб "Динамо" категорически пресечь оскорбления и позорящее волейбол поведение динамовского фан-сектора. Также надеемся, что Всероссийская федерация волейбола разберется в этом инциденте и сделает все для того, чтобы "Финал шести" чемпионата России по волейболу, который пройдет в Москве с 5 по 10 апреля, не будет омрачен чем-либо подобным", - говорится в сообщении.