В Нижнем Новгороде впервые за 12 лет проведут марафон, его приурочили к юбилею города

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 марта. /ТАСС/. Легкоатлетический марафон проведут в Нижнем Новгороде впервые за 12 лет, его приурочили к 800-летнему юбилею города. Организаторы ожидают, что на старт всех дистанций в августе выйдет около 10 тыс. спортсменов, сообщает в пятницу пресс-служба губернатора и правительства региона.

"В прошлом году Нижний Новгород заслуженно стал "Беговой столицей России", и проведение подобного марафона подчеркивает этот статус. Мы ожидаем тысячи участников из всех регионов страны и из зарубежных стран", - цитирует пресс-служба губернатора Глеба Никитина.

По его словам, забег пройдет в честь юбилея Нижнего Новгорода. Марафон на классической дистанции 42 км состоится в городе впервые за 12 лет. Помимо этого, участникам предложат трассы на 3 и на 10 км. Планируется, что мероприятие пройдет 29 августа.

Организаторы рассчитывают собрать около 5 тыс. участников со всей страны на классическую дистанцию. Всего ожидается около 10 тыс. бегунов. Трасса будет проложена в один круг и охватит самые живописные места города: все центральные набережные, улицы около стадиона "Нижний Новгород" и Нижегородской ярмарки. Марафонцы пробегут по Канавинскому мосту и сделают круг по территории Кремля.

"Трасса "Марафона 800" с перепадами высот в общей сложности до 500 метров и крутыми подъемами обещает стать одной из самых сложных и красивых дистанций в стране. Забег будет дополнительным поводом для туристов посетить Нижний Новгород в год празднования юбилея", - добавил Никитин.

Для гостей города разработают специальный гид с указанием интересных событий, посвященных юбилею. На площадке стартового городка расположатся спортивные, творческие и развлекательные зоны, куда смогут попасть не только бегуны и болельщики, но и жители Нижнего Новгорода, гости областного центра. Регистрация стартует в полдень 29 марта.

Нижний Новгород в 2021 году отпразднует 800-летие. По предположениям историков, которые основываются на архивных документах, город был основан 19 августа 1221 года. Торжества начнутся в июне, в программу подготовки включены более 30 событий.

Ранее в Нижнем Новгороде прошел лыжный марафон, посвященный юбилею города. В нем приняли участие около 500 человек, в том числе олимпийский чемпион Александр Легков.