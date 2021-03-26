Ионов не тренируется в общей группе сборной России по футболу в Сочи

СОЧИ, 26 марта. /ТАСС/. Полузащитник Алексей Ионов не принимает участие в тренировке сборной России по футболу перед матчем со словенцами, он проходит процедуры. Об этом журналистам рассказал пресс-атташе сборной России Игорь Владимиров.

Ионов в среду принимал участие в отборочном матче чемпионата мира 2022 года с командой Мальты (3:1).

В тренировке принимают участие 27 человек. В общую группу вернулся полузащитник Магомед Оздоев, который не ездил с командой на Мальту.

"Ионов сейчас находится в отеле и проходит физиопроцедуры. По итогам допобследования будем принимать решение о дальнейшем его участии в сборе и матчах", - сказал Владимиров.

Матч отборочного турнира со словенцами пройдет 27 марта в Сочи, начало - в 17:00 мск.