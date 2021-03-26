Волейбольный клуб "Динамо" выразил обеспокоенность организацией матча с "Зенитом"

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Руководство московского волейбольного клуба "Динамо" выразило обеспокоенность непрофессиональным уровнем организации ответного финального матча Кубка Европейской конфедерации волейбола (ЕКВ) против санкт-петербургского "Зенита", в результате которого один из болельщиков московской команды оказался в больнице после потасовки со стюардами. Об этом сообщает пресс-служба "Динамо".

Ответная встреча в рамках финала Кубка ЕКВ прошла в Санкт-Петербурге в четверг, обе игры завершились победой московского клуба (3:2, 3:1). Во время награждения один из болельщиков выбежал на площадку поздравить команду с победой, но его остановили стюарды. После потасовки он был доставлен в больницу.

"Во время церемонии награждения известный болельщик волейбольного клуба "Динамо" Дмитрий Соловьев (Дима Челси) выбежал на площадку, чтобы разделить со своей командой радость победы, - говорится в сообщении. - Появление посторонних лиц в "чистой зоне" является явной недоработкой службы безопасности ВК "Зенит" (Санкт-Петербург), обязанностью которой является недопущение подобных ситуаций вплоть до окончания мероприятия. Помимо самого факта попадания постороннего лица в "чистую зону", совершенно вопиющим выглядит дальнейшее поведение сотрудников службы безопасности".

"Вместо корректной изоляции выбежавшего на площадку человека, сразу несколько "охранников" в буквальном смысле начали избивать Дмитрия Соловьева, что хорошо видно на уже опубликованных видеозаписях. Мы надеемся, что ВК "Зенит" и КСК "Сибур Арена" сделают правильные выводы из произошедшего инцидента и не допустят подобного самоуправства в отношении болельщиков в дальнейшем, а Всероссийская федерация волейбола обратит внимание на непрофессиональную работу по организации матчей в Санкт-Петербурге, что особенно тревожно в преддверии чемпионата мира 2022 года", - также говорится в обращении московского клуба.