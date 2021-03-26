Поветкин оказался почти на 10 кг легче Уайта перед боем-реваншем

ТАСС, 26 марта. Российский боксер Александр Поветкин оказался почти на 10 кг легче, чем британец Диллиан Уайт по результатам официальной процедуры взвешивания перед их субботним поединком. Об этом сообщает телеканал Sky Sports.

Церемония взвешивания прошла в пятницу. Вес Поветкина составил 103,5 кг, Уайта - 112,1 кг.

Бой-реванш пройдет в Гибралтаре 27 марта. В первом поединке за временный титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе россиянин нокаутировал британца, бой прошел 23 августа 2020 года в Великобритании. В активе 41-летнего Поветкина 36 побед (25 нокаутом), два поражения и одна ничья. На счету 32-летнего Уайта 27 побед (18 нокаутом) и два поражения.