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Массовый спорт

Матыцин: условия для массового спорта планируется создать во всех субъектах России

Глава министерства спорта отметил, что Удмуртия - позитивный пример того, как надо относиться к инфраструктуре для занятий спортом

ИЖЕВСК, 26 марта. /ТАСС/. Комфортные условия для занятий массовым спортом планируется создать во всех регионах России. Об этом в пятницу сообщил журналистам глава Министерства спорта РФ Олег Матыцин во время рабочей поездки в Удмуртию.

"В Удмуртии я вижу очень позитивный пример того, как надо относиться и к инфраструктуре, и, самое главное, к людям, как создавать комфортные условия для занятия спортом, причем не только профессиональным спортом в виде специализированных занятий, но и массовым спортом, созданием комфортной доступной среды для всех людей в зависимости от их желания и увлечений. Вот это главная наша общая задача - в каждом субъекте Российской Федерации создать такие условия для людей", - сказал он.

Министр отметил, что глобальной целью реализации стратегии развития физической культуры и спорта в стране до 2030 года являются инвестиции в человека и в его здоровье.

Теги
Матыцин, Олег Васильевич
Футбол в России
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