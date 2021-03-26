{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Чемпионат мира по фигурному катанию

Трусова заявила пять четвертых прыжков в произвольной программе на чемпионате мира

Анна Щербакова планирует исполнить два четверных прыжка

ТАСС, 26 марта. Россиянка Александра Трусова в произвольной программе на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме планирует исполнить пять четверных прыжков. Это следует из ее программы, опубликованной на сайте Международного союза конькобежцев (ISU).

Подопечная двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко в произвольной программе представит четверной флип, четверной сальхов, четверной лутц в каскаде с ойлером и тройным сальховом, четверной лутц в каскаде с тройным тулупом, а также четверной тулуп. Она стартует под 12-м номером.

Анна Щербакова, которая лидирует после короткой программы, представит четверной флип и четверной лутц. Елизавета Туктамышева, идущая на третьем месте, единственной из россиянок выступит с двумя тройными акселями, один из которых представит в каскаде с тройным тулупом.

Чемпионат мира в Стокгольме проходит с 22 по 28 марта.

Теги
Чемпионат мира по фигурному катанию
Футбол в России
"Самара-Арена" примет матч "Крыльев Советов" в апреле после завершения ремонтных работ
Генподрядчик выполнил работы по устранению дефекта стадиона
Читать полностью