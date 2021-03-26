Трусова заявила пять четвертых прыжков в произвольной программе на чемпионате мира

ТАСС, 26 марта. Россиянка Александра Трусова в произвольной программе на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме планирует исполнить пять четверных прыжков. Это следует из ее программы, опубликованной на сайте Международного союза конькобежцев (ISU).

Подопечная двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко в произвольной программе представит четверной флип, четверной сальхов, четверной лутц в каскаде с ойлером и тройным сальховом, четверной лутц в каскаде с тройным тулупом, а также четверной тулуп. Она стартует под 12-м номером.

Анна Щербакова, которая лидирует после короткой программы, представит четверной флип и четверной лутц. Елизавета Туктамышева, идущая на третьем месте, единственной из россиянок выступит с двумя тройными акселями, один из которых представит в каскаде с тройным тулупом.

Чемпионат мира в Стокгольме проходит с 22 по 28 марта.