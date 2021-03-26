Мазепин занял последнее место в двух свободных практиках "Формулы-1" в Бахрейне

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Российский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Хаас" Никита Мазепин стал последним в двух свободных практиках Гран-при Бахрейна, которые прошли в пятницу.

В первой практике Мазепин показал время 1 минута 34,975 секунды, его отставание от победителя, нидерландского пилота "Ред Булл" Макса Ферстаппена составило 3,581 секунды. Второй результат показал финн Валттери Боттас из "Мерседеса" (отставание - 0,298), третьим стал британец Ландо Норрис из "Макларена" (+0,503). Напарник Мазепина по команде сын семикратного чемпиона "Формулы-1" Михаэля Шумахера немец Мик Шумахер занял предпоследнее, 19-е место (+3,107).

Во второй практике лучшее время вновь показал Ферстаппен (1.30,847). Вторым стал Норрис (+0,095), третьим - действующий чемпион мира британец Льюис Хэмилтон из "Мерседеса" (+0,235). Шумахер стал 18-м (+2,450), Мазепин вновь показал 20-е время (+2,602).

В субботу пройдут третья свободная практика и квалификация. Гонка состоится в воскресенье.