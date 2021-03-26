Марафон "Белые ночи" 17 июля пройдет на центральных улицах Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 марта. /ТАСС/. Марафон "Белые ночи", который является одним из самых значимых международных спортивных событий Петербурга в 2021 году, в 31-й раз пройдет по историческим улицам и набережным Северной столицы 17 июля. Об этом в пятницу сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский на своей странице "ВКонтакте".

Ранее власти Петербурга определили 17 наиболее значимых международных и всероссийских спортивных мероприятий, которые город примет в 2021 году. Из всероссийских и региональных спортивных мероприятий в число наиболее значимых для города вошел и XXXI традиционный легкоатлетический марафон "Белые ночи".

"Несколько лет я принимаю участие в марафоне "Белые ночи". Последнее время мероприятие проводилось в воскресное утро, однако изначально забег задумывался как ночной. В этом году мы возвращаемся к традиции вечернего старта. Марафон начнется в 21:00 17 июля. Это значит, что все участники в полной мере смогут не только испытать себя, но и полюбоваться видами Петербурга в самое живописное время, в честь которого и назван марафон", - написал Пиотровский.

По его словам, трассу обновили, но маршрут забега прежний - по центральным улицам и набережным Санкт-Петербурга. Старт и финиш - на Дворцовой площади. На сайте мероприятия указано, что подготовлено две дистанции - на 10 км и на 42,2 км.