Нурмагомедов заявил, что у него нет мотивации для возвращения в единоборства

ТАСС, 26 марта. Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов утратил мотивацию для возвращения в единоборства. Об этом он заявил на канале YouTube Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Нурмагомедов владел титулом чемпиона организации в легком весе. Ранее он объявил о завершении карьеры и был исключен из всех рейтингов UFC.

"Ничто не придает мне мотивации, чтобы вернуться в клетку. Но у меня было столько близких людей, кто помог мне стать звездой, чемпионом, теперь я здесь, чтоб помочь ребятам, дать им энергии, помочь им с тренировочным лагерем, теперь это для меня главная мотивация", - сказал Нурмагомедов.