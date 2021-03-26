"Химки" проиграли "Зениту" и потерпели 27-е поражение в сезоне баскетбольной Евролиги

ТАСС, 26 марта. Петербургский баскетбольный клуб "Зенит" победил подмосковные "Химки" со счетом 91:70 в гостевом матче регулярного чемпионата Евролиги. Встреча прошла на "Арене-Мытищи" в присутствии 1 333 зрителей.

Самым результативным игроком матча стал Джордан Микки из "Химок", набравший 23 очка. У "Зенита" больше всех очков набрал Остин Холлинз - 17.

"Химки" потерпели 27-е поражение в 30 матчах текущего сезона и занимают последнее, 18-е место в турнирной таблице. "Зенит" с 17 победами в 30 играх идет восьмым.

В следующем туре "Химки" 31 марта примут французский "Вийёрбан", "Зенит" днем ранее дома встретится с московским ЦСКА.