Ледовый дворец ЦСКА принял последний матч в своей истории

ТАСС, 26 марта. Матч Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) между "Красной Армией" и МХК "Динамо" (Москва) стал последним в истории ледового дворца ЦСКА имени Всеволода Боброва. Об этом сообщает пресс-служба МХЛ.

Матч прошел в пятницу и завершился победой "Динамо" со счетом 3:1. Команда выиграла серию со счетом 3-0 и вышла в полуфинал Кубка Харламова.

В конце прошло года стало известно, что на Ленинградском проспекте будет открыта новая многофункциональная арена, которая будет вмещать не менее 10 тыс. зрителей.

Ледовый дворец ЦСКА был открыт 21 сентября 1991 года, его вместимость составляла 5 500 зрителей. Арена была домашней для ЦСКА до сезона-2018/19, после чего клуб переехал на "ЦСКА-Арену". "Красная Армия" выступала в МХЛ на ЛДС ЦСКА с 2009 года. Помимо нее, домашние матчи на арене проводила команда Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) "Звезда".