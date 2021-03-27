Медведев стартовал с победы на теннисном турнире серии "Мастерс" в Майами

ТАСС, 27 марта. Российский теннисист Даниил Медведев обыграл представителя Тайваня Лу Яньсюня в матче второго круга турнира серии "Мастерс" в Майами.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:2 в пользу 25-летнего россиянина, посеянного на турнире под первым номером. Лу Яньсюнь попал на турнир по специальному рейтингу. В следующем круге Медведев сыграет против представителя Австралии Алексея Попырина.

Медведев является второй ракеткой мира и обладателем 10 титулов АТР. Россиянин играл в финалах двух турниров серии Большого шлема - Открытого чемпионата США (2019) и Открытого чемпионата Австралии (2021). 37-летний Лу Яньсюнь располагается на 1020-й строчке рейтинга.

В другом матче второго круга россиянин Карен Хачанов (14) обыграл немца Янника Ханфмана (6:3, 6:2) и встретится в следующем раунде с итальянцем Янником Синнером (21).

Турнир в Майами проходит с 1985 года, соревнования проводятся на покрытии "хард", турнир относится к категории "Мастерс". Действующим победителем является швейцарец Роджер Федерер, выигравший турнир 2019 года. В 2020 году соревнования не проводились из-за пандемии коронавируса. Призовой фонд турнира составляет $4,3 млн.