Туктамышева: медаль чемпионата мира придаст мотивации для отбора на Олимпиаду

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Серебряная медаль чемпионата мира придаст российской фигуристке Елизавете Туктамышевой мотивации для отбора на Олимпийские игры 2022 года в Пекине. Об этом фигуристка рассказала на пресс-конференции.

Чемпионкой мира в женском одиночном катании стала Анна Щербакова, ее результат за короткую и произвольную программы составил 233,17 балла. Второе место заняла Туктамышева (220,46), третьей стала Александра Трусова (217,20), шедшая 12-й после короткой программы. 24-летняя ученица Алексея Мишина выступала на чемпионате мира впервые с турнира 2015 года, на котором стала победительницей.

"Этот год получился непростым для всех нас. В моем случае серебро чемпионата мира дает только мотивацию, чтобы весь следующий сезон провести успешно и отобраться на Олимпийские игры. Рада, что в предолимпийский сезон смогла поехать на чемпионат мира и завоевать медаль", - отметила Туктамышева.

"Мне кажется, что в следующем году на Олимпийских играх сложно будет бороться за медаль, только если за бронзу, - считает Туктамышева. - Уровень женского одиночного катания такой, что бороться за золото нельзя без четверных. За это межсезонье и другие девочки их выучат, конкуренция будет еще выше, на Олимпиаде будут четверные. Фигурное катание прогрессирует как у мужчин, так и у женщин".

Туктамышева рассказала, как происходит процесс выбора музыки для постановки программ. "Она должна быть стопроцентно согласована со мной - музыка мне должна нравиться. Если она нравится человеку, это соответствует его внутреннему миру, его ощущениям, когда ты слушаешь "ту самую" музыку, в твоей голове уже есть образ. Это один из ключевых моментов успеха. Когда мне нравится программа, я это чувствую, кайфую и это передается судьям, поэтому мы всегда долго ищем музыку, чтобы она понравилась всем".

"Иногда бывают варианты, что я ее не до конца понимаю, но Алексей Николаевич говорит, что будет очень круто. Доверяю ему на 100%, и действительно получается здорово. Так было с произвольной программой - сначала я подумала, что это будет не совсем то. А когда мы начали ее ставить, я была в полном восторге", - отметила Туктамышева.