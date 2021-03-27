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Чемпионат мира по фигурному катанию

Третий случай заражения коронавирусом выявили на чемпионате мира по фигурному катанию

Имя заразившегося не сообщается, он был помещен в карантин, также были выявлены и изолированы лица из контактной группы

ТАСС, 27 марта. Третий случай инфицирования коронавирусом выявлен во время чемпионата мира по фигурному катанию. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).

Имя заразившегося не сообщается. Он был помещен в карантин, также были выявлены и изолированы лица из контактной группы. О первом заразившемся ISU объявил перед стартом турнира, информация о втором случае заражения появилась 25 марта.

Отмечалось, что оба случая были обнаружены по прибытии в Стокгольм, поэтому заразившиеся не получили аккредитации и не были допущены в "пузырь".

Соревновательная часть чемпионата мира в Стокгольме проходит с 24 по 27 марта.

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Чемпионат мира по фигурному катанию
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