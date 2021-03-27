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Сборные по футболу

Футбольная сборная России сыграет товарищеский матч с командой Польши 1 июня

Встреча начнется в 22:45 мск, хозяевами поля будут поляки

ТАСС, 27 марта. Футболисты сборной России 1 июня проведут товарищеский матч против команды Польши. Об этом сообщается на официальном сайте Польского футбольного союза (PZPN).

Согласно календарю, опубликованному на сайте PZPN, встреча начнется в 22:45 мск, хозяевами поля будут поляки.

12 июня сборная России начнет выступление на чемпионате Европы. В первом туре подопечные Станислава Черчесова сыграют с командой Бельгии. Польские футболисты 14 июня встретятся с представителями Северной Ирландии.

Команды России и Польши ранее встречались четыре раза, одержав по одной победе и дважды сыграв вничью.

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