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Олимпиада в Токио

Власти Японии рассматривают возможность сокращения вдвое числа официальных гостей Игр

В настоящее время ожидается, что на Олимпиаду прибудет порядка 90 тыс. иностранных гостей, включая 30 тыс. спортсменов, членов их команд и обслуживающего персонала

ТОКИО, 27 марта. /ТАСС/. Власти Японии приступили к рассмотрению возможности сокращения вдвое числа официальных гостей летних Олимпийских Игр в Токио, напрямую не связанных с участием в соревнованиях. Об этом в субботу сообщило агентство Kyodo.

В настоящее время ожидается, что на Олимпиаду прибудет порядка 90 тыс. иностранных гостей, включая 30 тыс. спортсменов, членов их команд и обслуживающего персонала. Власти Японии хотели бы уменьшить это число вдвое, сократив присутствие иностранных гостей, напрямую не связанных с участием в соревнованиях. Япония уже приняла решение полностью запретить въезд иностранных болельщиков из-за ситуации с коронавирусом.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Они пройдут в период с 23 июля по 8 августа.

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