Дубль Овечкина принес "Вашингтону" победу в матче НХЛ против "Нью-Джерси"

ТАСС, 27 марта. "Вашингтон" на своей площадке со счетом 4:0 обыграл "Нью-Джерси" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Овечкин набрал 29 очков (17 голов + 12 передач) в 29 матчах текущего сезона. Капитан "Вашингтона" забросил 723 шайбы в 1 181 игре регулярных чемпионатов, что является шестым результатом в истории НХЛ. Лидирует канадец Уэйн Гретцки (894 гола в 1 487 матчах). При этом в первой пятерке нет хоккеистов, которые в настоящее время выступают в НХЛ, после Гретцки идут Горди Хоу (801), Яромир Ягр (766), Бретт Халл (741), Марсель Дионн (731).

Овечкин провел 148-й матч, в котором забросил как минимум две шайбы, и обошел по этому показателю Хоу (147). Это четвертый результат в истории НХЛ, первым в списке идет Гретцки (189 матчей), далее следуют Халл (158) и Марио Лемье (154).

Нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов отдал две голевые передачи, набрав 17 очков (5+12) в 23 матчах. Вратарь столичной команды Илья Самсонов отразил 24 броска и провел первую в сезоне игру "на ноль". Его одноклубник Дмитрий Орлов, а также игроки "Нью-Джерси" Дмитрий Куликов и Михаил Мальцев не сумели отличиться.

"Вашингтон" занимает первое место в турнирной таблице Восточного дивизиона, набрав 48 очков в 33 матчах. "Нью-Джерси" находится на седьмой позиции с 28 очками за 32 игры. Следующий матч "Вашингтон" проведет 28 марта дома против "Нью-Йорк Рейнджерс". "Нью-Джерси" 29 марта сыграет в гостях с "Бостоном".