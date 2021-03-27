"Аризона" обыграла "Сан-Хосе" в матче НХЛ. Любушкин набрал первое очко в сезоне

В составе победителей шайбы забросили Кристиан Дворак (7-я и 48-я минуты), Ник Шмальц (39), Драйден Хант (50), Фил Кессел (50). У проигравших отличились Томаш Гертл (22), Патрик Марло (53).

ТАСС, 27 марта. "Аризона" со счетом 5:2 обыграла "Сан-Хосе" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Защитник "Аризоны" Илья Любушкин отдал одну голевую передачу, отметившись первым результативным действием в 20-й игре текущего сезона НХЛ. Защитник "Сан-Хосе" Николай Кныжов не сумел отличиться.

41-летний Марло провел 1755-й матч в НХЛ. По этому показателю он занимает третье место в истории лиги. Больше матчей провели только канадцы Марк Мессье (1 756) и Горди Хоу (1 767).

"Аризона" набрала 35 очков в 34 матчах и занимает пятую строчку в турнирной таблице Западного дивизиона. "Сан-Хосе" находится на седьмой позиции, набрав 30 очков за 32 игры. Следующую встречу команды проведут 28 марта в Финиксе (штат Аризона).

В других матчах игрового дня "Анахайм" в гостях обыграл "Сент-Луис" (4:1), "Виннипег" на выезде победил "Калгари" (3:2).