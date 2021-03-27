Российские сноубордисты Степанко и Надыршина победили в командном турнире на юниорском ЧМ

КРАСНОЯРСК, 27 марта. /ТАСС/. Российские сноубордисты Ярослав Степанко и София Надыршина заняли первое место в командном параллельном гигантском слаломе на проходящем в Красноярске юниорском чемпионате мира по фристайлу и сноуборду.

В финале первая команда России опередила вторую команду Японии. Третье место заняла вторая команда России в составе Всеволода Мартынова и Марии Волгиной.

На юниорском чемпионате мира, который проходил в Красноярске на трассах кластера "Сопка", сборная России по сноуборду завоевала шесть золотых, две серебряные и пять бронзовых медалей. Надыршина стала обладательницей трех золотых наград.