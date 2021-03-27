{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимние олимпийские виды спорта

Российские сноубордисты Степанко и Надыршина победили в командном турнире на юниорском ЧМ

Надыршина завоевала третье золото на турнире
София Надыршина Андрей Голованов/ТАСС
Описание
София Надыршина
© Андрей Голованов/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 27 марта. /ТАСС/. Российские сноубордисты Ярослав Степанко и София Надыршина заняли первое место в командном параллельном гигантском слаломе на проходящем в Красноярске юниорском чемпионате мира по фристайлу и сноуборду.

На эту тему

В финале первая команда России опередила вторую команду Японии. Третье место заняла вторая команда России в составе Всеволода Мартынова и Марии Волгиной.

На юниорском чемпионате мира, который проходил в Красноярске на трассах кластера "Сопка", сборная России по сноуборду завоевала шесть золотых, две серебряные и пять бронзовых медалей. Надыршина стала обладательницей трех золотых наград.

Теги
РоссияЗимние олимпийские виды спорта
Футбол в России
Сергей Прядкин переизбран в совет директоров Ассоциации европейских лиг
Срок его полномочий составит четыре года
Читать полностью