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ЧМ-2022 по футболу

Учащиеся "Сириуса" объявят составы команд на матч сборных России и Словении

Встреча пройдет в субботу, начало - 17:00 мск

СОЧИ, 27 марта. /ТАСС/. Учащиеся лицея "Сириус", принимавшие участие в экологическом уроке в субботу, объявят составы сборных России и Словении по футболу на сочинском стадионе "Фишт" перед началом матча. Об этом было объявлено в ходе урока.

Отборочный матч чемпионата мира Россия - Словения начнется в 17:00 мск.

Совместный экологический урок с участием Российского футбольного союза прошел в лицее. Фамилии двух комментаторов были определены по итогам интеллектуального конкурса, проходившего в конце урока. Конкурс был на лучшую озвучку ролика об экологии.

Теги
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