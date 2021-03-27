Более 4 тыс. человек приняли участие в этапе конкурса "ГТО: будь в команде России!"

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Более 4 тыс. человек приняли участие в четвертом этапе всероссийского конкурса "ГТО: будь в команде России!", в число победителей вошел 91 участник. Об этом ТАСС сообщили организаторы конкурса.

Онлайн-мероприятие стало одним из финальных аккордов акции "Дни ГТО", приуроченной к 90-летию Всесоюзного комплекса ГТО и 7-летию со дня возрождения президентом России Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне". Конкурс проводился Минспортом России совместно с Российским футбольным союзом (РФС), Российской федерацией баскетбола (РФБ), Федерацией хоккея России (ФХР) и Всероссийской федерацией волейбола (ВФВ). Главными призами стали комплекты спортивной формы, коллекционные издания книги "Олимпийские чемпионы" с автографом президента ФХР Владислава Третьяка, мячи и толстовки с символикой ГТО.

"Комплекс ГТО за 90 лет внес огромный вклад в развитие спорта. В последние годы в рамках проекта было реализовано большое количество инициатив, он стал очень популярным среди спортсменов-любителей. Массовый спорт - основа здоровья и важный элемент для продвижения профессионального футбола", - отметил генеральный секретарь РФС Александр Алаев.

Согласно правилам, всем совершеннолетним участникам комплекса ГТО было направлено информационное письмо с предложением участия в конкурсе, условием которого было ответить на вопросы о любимом виде спорта, указанном при регистрации на официальном сайте ГТО. Далее участникам следовало подписаться на официальные аккаунты федераций и комплекса ГТО в социальной сети "ВКонтакте". "Комплекс ГТО - один из главных инструментов популяризации здорового образа жизни. Мы рады объединиться с другими спортивными федерациями для успешной реализации этого проекта", - сказал президент РФБ Андрей Кириленко.

"Традиции, преемственность и современность, устремленность в будущее - эти качества отличают ГТО сегодня. В такой праздник хочется поздравить коллег и пожелать им покорения новых вершин", - подчеркнул генеральный секретарь ВФВ Александр Яременко.

По итогам конкурса более 17 тыс. человек приняли участие в опросах. Был зафиксирован значительный прирост подписчиков официальных групп "ВКонтакте" за период проведения конкурса, так, например, в аккаунте ГТО было 7,7 тысячи новых подписчиков. Официальные сообщества федераций также увеличились на несколько тысяч пользователей.