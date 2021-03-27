В сборной Польши по футболу выявлен второй случай заражения коронавирусом

ТАСС, 27 марта. Тест на коронавирусную инфекцию вратаря итальянской "Болоньи" и сборной Польши по футболу Лукаша Скорупского дал положительный результат. Об этом сообщил в Twitter пресс-секретарь Польского футбольного союза Якуб Квятковский.

В четверг ночью вратарь сообщил о первых симптомах заболевания и после положительного результата теста был изолирован от команды. Ранее еще один польский футболист Матеуш Клих также заразился коронавирусом.

В воскресенье сборная Польши проведет домашний матч в рамках квалификационного этапа к чемпионату мира 2022 года против команды Андорры (начало - в 21:45 мск). После первого тура сборная Польши занимает третье место в группе I, набрав одно очко, команда Андорры идет на пятой строчке, не набрав ни одного балла.