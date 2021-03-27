Шварцман финишировал четвертым в первой гонке нового сезона "Формулы-2"

ТАСС, 27 марта. Новозеландский пилот команды Hitech GP Лиам Лоусон стал победителем первой гонки первого этапа серии "Формула-2", который проходит в Бахрейне.
Вторым финишировал индиец Джехан Дарувала (Carlin), третьим - немец Давид Бекманн (Charouz Racing System).
Пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing Роберт Шварцман, выступающий за Prema, занял четвертое место, его партнер по команде австралиец Оскар Пиастри - пятое.
Вторая гонка этапа пройдет позднее в субботу, третья - в воскресенье.