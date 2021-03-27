Шварцман финишировал четвертым в первой гонке нового сезона "Формулы-2"

Чемпионат мира по фигурному катанию

Евгений Миронов: музыка Чайковского - лучшее, что сейчас могло звучать на чемпионате мира

В качестве музыкального сопровождения награждения на чемпионате мира по фигурному катанию вместо гимна России звучит фрагмент из Концерта №1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского

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