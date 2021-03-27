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Автогонки

Шварцман финишировал четвертым в первой гонке нового сезона "Формулы-2"

Победил новозеландец Лиам Лоусон
Роберт Шварцман Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Описание
Роберт Шварцман
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

ТАСС, 27 марта. Новозеландский пилот команды Hitech GP Лиам Лоусон стал победителем первой гонки первого этапа серии "Формула-2", который проходит в Бахрейне.

Вторым финишировал индиец Джехан Дарувала (Carlin), третьим - немец Давид Бекманн (Charouz Racing System).

Пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing Роберт Шварцман, выступающий за Prema, занял четвертое место, его партнер по команде австралиец Оскар Пиастри - пятое.

Вторая гонка этапа пройдет позднее в субботу, третья - в воскресенье.

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