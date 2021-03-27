Жирков вошел в стартовый состав сборной России по футболу на матч против словенцев

ТАСС, 27 марта. Тренерский штаб сборной России по футболу во главе со Станиславом Черчесовым назвал состав на матч отборочного турнира чемпионата мира против команды Словении.

Из Марибора в Сочи. Российские футболисты спустя 11 лет встретятся со словенцами

У сборной Словении с первых минут сыграют вратарь Ян Облак; защитники Юре Балковец, Миха Мевля, Миха Блажич, Петар Стоянович; полузащитники Ясмин Куртич, Яка Бийол, Санди Ловрич, Йосип Иличич, Миха Зайц и нападающий Андраж Шпорар.

Матч в Сочи станет вторым для сборной России в квалификации мирового первенства 2022 года, начало встречи - 17:00 мск. В первой игре футболисты сборной России оказались сильнее команды Мальты (3:1), а словенцы обыграли сборную Хорватии (1:0). Также соперниками россиян по группе Н являются сборные Словакии и Кипра.

Жирков проведет 101-ю игру в составе сборной России. 37-летний футболист занимает четвертое место по этому показателю в истории национальной команды. Рекордсменом по количеству проведенных матчей является Сергей Игнашевич (127), на втором месте Игорь Акинфеев (111), третий - Виктор Онопко (109). Впервые в стартовом составе сборной России на поле выйдет 24-летний Жемалетдинов.