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ЧМ-2022 по футболу

Жирков вошел в стартовый состав сборной России по футболу на матч против словенцев

Встреча отборочного турнира чемпионата мира начнется в 17:00 мск
Юрий Жирков Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Юрий Жирков
© Антон Новодережкин/ТАСС

ТАСС, 27 марта. Тренерский штаб сборной России по футболу во главе со Станиславом Черчесовым назвал состав на матч отборочного турнира чемпионата мира против команды Словении.

В состав сборной России вошли голкипер Антон Шунин; защитники Марио Фернандес, Георгий Джикия, Андрей Семенов, Федор Кудряшов; полузащитники Магомед Оздоев, Юрий Жирков, Александр Головин, Далер Кузяев, Рифат Жемалетдинов и нападающий Артем Дзюба.

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У сборной Словении с первых минут сыграют вратарь Ян Облак; защитники Юре Балковец, Миха Мевля, Миха Блажич, Петар Стоянович; полузащитники Ясмин Куртич, Яка Бийол, Санди Ловрич, Йосип Иличич, Миха Зайц и нападающий Андраж Шпорар.

Матч в Сочи станет вторым для сборной России в квалификации мирового первенства 2022 года, начало встречи - 17:00 мск. В первой игре футболисты сборной России оказались сильнее команды Мальты (3:1), а словенцы обыграли сборную Хорватии (1:0). Также соперниками россиян по группе Н являются сборные Словакии и Кипра.

Жирков проведет 101-ю игру в составе сборной России. 37-летний футболист занимает четвертое место по этому показателю в истории национальной команды. Рекордсменом по количеству проведенных матчей является Сергей Игнашевич (127), на втором месте Игорь Акинфеев (111), третий - Виктор Онопко (109). Впервые в стартовом составе сборной России на поле выйдет 24-летний Жемалетдинов.

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