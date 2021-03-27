Фигурист Семененко заявил, что сделал все что мог на чемпионате мира в Стокгольме

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Дебютант чемпионата мира по фигурному катанию Евгений Семененко выполнил все запланированное на турнире, хотя старался не думать об ответственности за завоевание для страны олимпийских путевок на Игры в Пхёнчхан. Об этом российский фигурист рассказал журналистам после выступления в Стокгольме.

В произвольной программе 17-летний ученик школы Алексея и Татьяны Мишиных исполнил без ошибок все прыжки, в том числе четверной тулуп и четверной сальхов, каскады из тройного акселя и тройного тулупа, а также тройного флипа, ойлера и тройного сальхова. Семененко смог набрать в произвольной программе 171,59 балла (258,45 по сумме программ). Таким образом, фигурист гарантировал себе место в десятке сильнейших на чемпионате мира с первой же попытки. Для завоевания трех путевок на Олимпийские игры для российского мужского одиночного катания общая сумма мест Семененко и второго участника чемпионата мира от России Михаила Коляды должна быть равна или меньше 13.

"Старался просто не думать об этом [о путевках], настраивался на прокаты. Считаю, все что мог, что могу на данный момент, я сделал, я рад, что все запланированное получилось", - рассказал Семененко.

На вопрос о дальнейших планах фигурист ответил: "Будем работать дальше - над второй оценкой, над скольжением, будем усложнять заходы, прыжковый контент, просто идти вперед. Четверной риттбергер? В последние дни я его не делал, решили - это будет неоправданный риск".

"Я конечно работаю над ним, пытаюсь стабилизировать, но это прыжок уже более высокой сложности - нужна специальная подготовка. На чемпионате России он у меня не получился, все-таки нужно было тогда катать набор полегче", - пояснил фигурист.

Семененко отметил, что был бы рад принять участие в командном чемпионате мира в Японии: "Конечно, всегда рад поучаствовать в новых соревнованиях, если буду выступать - будем тренироваться и настраиваться". На вопрос о серебряной медали Елизаветы Туктамышевой, которая также тренируется под руководством Мишина, спортсмен ответил: "Был очень рад, что Лиза смогла вытерпеть, показать результаты своих тренировок".