В Москве открыли скалодром для подготовки российских спортсменов к Олимпиаде

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Открытие скалодрома, предназначенного для подготовки российских скалолазов к Олимпийским играм в Токио, состоялось в субботу в Москве. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Новый скалодром находится в легкоатлетическом комплексе ЦСКА, рельеф скалодрома повторяет олимпийскую трассу в дисциплине "боулдеринг". В торжественной церемонии открытия приняли участие президент Федерации скалолазания России Дмитрий Бычков, обладатели олимпийских лицензий Виктория Мешкова и Алексей Рубцов, а также скалолазы сборной России.

"Это достаточно большой шаг вперед, потому что мы скопировали стенку, которая будет использована на Олимпиаде в Токио в дисциплине "боулдеринг", думаю, это даст свои плоды, появится возможность подготовиться более серьезно. Надо всех поздравить и, конечно, поблагодарить Министерство спорта России и спонсоров, которые помогли финансово, на все мы потратили более 25 миллионов рублей, сама стена столько не стоит, есть еще маты, зацепы рельефов, сборка и доставка, - сказал Бычков журналистам. - Мы пригласим иностранных подготовщиков, которые смогут поставить похожие трассы. Идентичные трассы поставить невозможно, их никто не знает, заранее это неизвестно".

"После включения скалолазания в программу Олимпийских игр развитие этого вида спорта и конкуренция резко возросли, каждая мелочь может повлиять на результат. Боулдеринг - это сложная техническая дисциплина, где большое значение имеет возможность спортсменов попробовать те зацепки и рельефы, на которых они будут выступать. В прошлом году нам удалось съездить в Токио, изучить площадку и скалодром, чтобы воссоздать его здесь, в условиях ЦСКА. Скалодром останется здесь не только для наших олимпийцев и сборной России, но и для всех любителей скалолазания, это большой шаг для развития нашего вида спорта", - добавил глава ФСР.

Спортивное скалолазание стало олимпийским видом спорта в 2016 году, этот вид спорта дебютирует на Олимпиаде в Токио. За медали будут сражаться 20 мужчин и 20 женщин, которые выступят в дисциплине "многоборье". Россию на Олимпиаде в Токио представят три скалолаза - Виктория Мешкова, Алексей Рубцов и Юлия Каплина.

"Появление этого скалодрома - большой подарок для нашей олимпийской команды, очень рад, что мне удастся полазить по нему, познакомиться с олимпийским рельефом, который точно в таком же виде будет представлен на Олимпиаде. Это огромный плюс и для меня, и для других членов сборной, участников Игр. Боулдеринг является частью многоборья, а для меня это профильная дисциплина, этот модуль поможет лучше подготовиться к Олимпиаде. Большое спасибо клубу ЦСКА и Федерации скалолазания России за этот проект, реализованный в такие короткие сроки", - отметил Рубцов.