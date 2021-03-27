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НХЛ

Хоккеист "Бостона" Маршанд внесен в ковид-протокол

Нападающий не поможет команде в субботнем матче против "Баффало"

ТАСС, 27 марта. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Бостон" Брэд Маршанд внесен в ковид-протокол. Об этом сообщает пресс-служба клуба со ссылкой на главного тренера Брюса Кэссиди.

Также в списке находятся его одноклубники, нападающие Джейк Дебраск и Шон Курали.

Включение хоккеистов в данный список может быть связано с рядом причин - от положительного теста на коронавирус до контакта с высоким риском заражения.

Ближайший матч "Бостон" проведет 27 марта против "Баффало" (начало - 20:00 мск). В турнирной таблице Восточного дивизиона клуб из Бостона занимает четвертую строчку, набрав 37 очков в 29 матчах. Маршанд в нынешнем сезоне провел в составе команды 29 матчей, в которых забросил 12 шайб и сделал 22 результативные передачи, он лидер команды по количеству очков.

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