Организаторы аукциона и благотворительного турнира "Пофутболим" собрали 2 млн руб.

МОСКВА, 27 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Организаторам благотворительного турнира "Пофутболим" и спортивного аукциона удалось собрать два миллиона рублей на лечение тяжело больных детей. Об этом ТАСС рассказали организаторы мероприятия.

В благотворительном футбольном турнире, проходившем в субботу в Тушине, приняли участие артисты, бывшие футболисты и хоккеисты, журналисты и деятели искусства. Победу одержала команда "Забей", в которой играли Виктор Онопко, Александр Мостовой, Дмитрий Хохлов, Игорь Колыванов, Виталий Прохоров, Алексей Яшин, а также другие легенды футбола, артисты театра и кино.

"За весь день удалось собрать два миллиона рублей", - рассказали ТАСС организаторы.

Все собранные деньги пойдут на лечение двух больных детей - 8-летнего Антона Мишустина, которому необходимо повторное протезирование бедра при недоразвитии, и 10-летнего Дмитрия Серкова, которому нужны бионические протезы двух кистей.

В разговоре с корреспондентом ТАСС соучредитель фонда "Жизнь в Движении" Евгений Миронов рассказал, что мероприятие прошло не только на позитивных эмоциях, но и принесло пользу. "Мы провели день не просто для себя, поиграв в футбол, но сделали доброе дело, заработав денег детишкам, - сказал Миронов. - Это и футбольный матч, и аукцион, на котором лотами была атрибутика наших великих хоккеистов, футболистов, спортсменов и артистов".

Аукцион и благотворительный турнир были организованы фондом "Жизнь в Движении" и фондом "Народное Единство".