Александрова уступила Свитолиной в третьем круге теннисного турнира в Майами

ТАСС, 27 марта. Россиянка Екатерина Александрова уступила украинке Элине Свитолиной в матче третьего круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в Майами. Призовой фонд соревнований составляет $3,26 млн.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:1), 6:4 в пользу 26-летней украинки, имеющей пятый номер посева. Александрова была посеяна на турнире под 30-м номером. В четвертом круге Свитолина встретится с победительницей матча между чешкой Петрой Квитовой (9) и британкой Йоханной Контой (17).

Свитолина идет на на пятой строчке мирового рейтинга, на ее счету 15 побед на турнирах под эгидой WTA. Является победительницей Итогового турнира 2018 года, лучшим результатом украинской теннисистки на турнирах серии Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата США (2019) и Уимблдона (2019). Александровой 26 лет, она занимает 34-ю строчку в рейтинге WTA. В ее активе две победы на турнирах под эгидой ассоциации, ее лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема является выход в третий круг Открытого чемпионата Австралии (2020, 2021) и Открытого чемпионата Франции (2019, 2020).

Турнир в Майами проходит с 1985 года, соревнования проходят на покрытии "хард". Турнир относится к категории WTA Premier. Его действующей победительницей является американка Слоан Стивенс, выигравшая в 2019 году. В 2020 году соревнования не проводились из-за пандемии коронавируса.

Турнир завершится 3 апреля.