Кудерметова завершила выступление на теннисном турнире в Майами, проиграв Соболенко

ТАСС, 28 марта. Россиянка Вероника Кудерметова проиграла белоруске Арине Соболенко в матче третьего круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в Майами. Призовой фонд соревнований составляет $3,26 млн.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:4), 6:4 в пользу белорусской спортсменки, посеянной на турнире под седьмым номером. Кудерметова имела 32-й номер посева. В следующем круге Соболенко встретится с победительницей матча между швейцаркой Белиндой Бенчич (11) и чешкой Маркетой Вондроушовой (19).

Кудерметовой 23 года, она занимает 37-е место в рейтинге WTA. Ее лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема является выход в третий круг Открытых чемпионатов Франции и Австралии.

Турнир в Майами проходит на покрытии "хард", относится к категории WTA Premier. Действующей победительницей является американка Слоан Стивенс, выигравшая в 2019 году. В 2020 году соревнования не проводились из-за пандемии коронавируса.

Турнир завершится 3 апреля.