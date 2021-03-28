Незасчитанный гол в ворота сербов привел в ярость Роналду

ТАСС, 28 марта. Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду эмоционально отреагировал на решение арбитров не засчитывать его гол в ворота сербов в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.
На третьей добавленной ко второму тайму минуте при счете 2:2 Роналду пробил из пределов штрафной, мяч летел в сетку ворот, но защитник сербов выбил его с линии ворот. На видеоповторах было видно, что мяч пересек линию ворот, о чем Роналду сразу же стал сигнализировать боковому арбитру.
Судьи не засчитали гол Роналду, Португалия не обыграла Сербию, а Криш психанул и выкинул капитанскую повязку— Матч ТВ (@MatchTV) March 27, 2021
Очень спорный момент в самой концовке матча
Но как же хорош защитник, сделавший два сейва подряд! pic.twitter.com/wFAnNYD4AC
Однако арбитры не зафиксировали взятие ворот, а система видеоассистента рефери (VAR) на матче не использовалась. За споры с арбитрами Роналду получил желтую карточку, а после финального свистка в сердцах бросил капитанскую повязку на поле и ушел в подтрибунное помещение, активно показывая свое недовольство.
В отборочной группе А сборная Сербии занимает первое место, португальцы идут вторыми, в активе команд по четыре очка.