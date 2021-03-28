Незасчитанный гол в ворота сербов привел в ярость Роналду

ТАСС, 28 марта. Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду эмоционально отреагировал на решение арбитров не засчитывать его гол в ворота сербов в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

На третьей добавленной ко второму тайму минуте при счете 2:2 Роналду пробил из пределов штрафной, мяч летел в сетку ворот, но защитник сербов выбил его с линии ворот. На видеоповторах было видно, что мяч пересек линию ворот, о чем Роналду сразу же стал сигнализировать боковому арбитру.