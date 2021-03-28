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ЧМ-2022 по футболу

Незасчитанный гол в ворота сербов привел в ярость Роналду

Судьи не увидели, что мяч пересек линию ворот после удара капитана сборной Португалии
Криштиану Роналду EPA-EFE/MIGUEL A. LOPES
Описание
Криштиану Роналду
© EPA-EFE/MIGUEL A. LOPES

ТАСС, 28 марта. Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду эмоционально отреагировал на решение арбитров не засчитывать его гол в ворота сербов в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

На третьей добавленной ко второму тайму минуте при счете 2:2 Роналду пробил из пределов штрафной, мяч летел в сетку ворот, но защитник сербов выбил его с линии ворот. На видеоповторах было видно, что мяч пересек линию ворот, о чем Роналду сразу же стал сигнализировать боковому арбитру.

Однако арбитры не зафиксировали взятие ворот, а система видеоассистента рефери (VAR) на матче не использовалась. За споры с арбитрами Роналду получил желтую карточку, а после финального свистка в сердцах бросил капитанскую повязку на поле и ушел в подтрибунное помещение, активно показывая свое недовольство.

В отборочной группе А сборная Сербии занимает первое место, португальцы идут вторыми, в активе команд по четыре очка.

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Криштиану РоналдуЧМ-2022 по футболу
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